16日午前、沖縄県名護市の沖合で高校生など21人が乗った船2隻が転覆し男女2人が死亡しました。16日午前10時過ぎ沖縄県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆し21人が海に投げ出されました。転覆した2隻には修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒18人が乗っていました。海上保安庁や消防によって全員救助されましたが船長の金井創さん（70代）と同志社国際高校の武石知華さん（17）が意識不明の状態で病院に運ばれ、間