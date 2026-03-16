俳優山木透（31）が16日、都内で取材会を行った。もともとはサッカー少年だった。「小1から中3まで地元のクラブチームでサッカーをやっていました。高1で学校の演劇部の舞台を見て『演劇って面白い』と思い、高2で俳優養成所に入ったんです。高卒後に初めて舞台に出たら『こんなに舞台って面白いんだ』と思った」。そこから芝居にはまった。現在も所属する長良プロダクションの門をたたいたのが約10年前。「最初は『アイドルをやれ