第98回（2026年）アカデミー賞が発表となった。作品賞を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』をはじめ、いくつかの作品は既にストリーミングサービスやVOD（ビデオ・オン・デマンド）で配信が始まっている。なお本稿では、2026年3月16日の時点で配信を行なっているサービスをピックアップしているので、今後、配信が終了する可能性があることにご留意いただきたい。©2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAI