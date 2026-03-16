◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）東三段目２５枚目・道轟（どうごう、放駒）が、東三段目２２枚目・淡の海（鳴戸）に押し倒されて、１勝４敗となった。前日の１５日に元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため死去した。道轟は若嶋津さんが師匠だった松ケ根部屋時代からの弟子。先代への思いとともに土俵に上がった。「力みすぎてしまった。正直整理し切れていない部分がある。考えないようにと思