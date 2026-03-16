【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの丸山礼が3月15日、自身のInstagramを更新。衝撃的なプライベートショットショットを公開し話題を呼んでいる。【写真】28歳人気タレント「歯並び良い」青く染まった衝撃ショット◆丸山礼、歯が青く染まった自撮り公開丸山は、街角で撮影したプライベートショットを複数枚投稿。ドーナツショップの店内で、歯の色が青く染まったショットを披露した。唇にはチョコレートが付いており、丸山自身