【モデルプレス＝2026/03/16】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが3月15日、自身のInstagramを更新。番組のオフショットを公開し話題を呼んでいる。【写真】32歳元NHK美人アナ「魅力的すぎる」胸元タイトな肩紐ワンピ姿◆中川安奈、ノースリーブドレス姿披露中川は「テレビ朝日『ロンドンハーツ』究極恋愛シミュレーション ラブマゲドン！！ずっとずっと大好きだった企画にお声がけいただきました」とコメントし