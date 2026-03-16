【モデルプレス＝2026/03/16】元NMB48でモデルの吉田朱里が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ムチムチしてきた」生後1ヶ月の娘を公開した。【写真】第1子出産の29歳元NMB「あんよがちぎりパンみたいで可愛すぎる」フサフサ髪の0歳娘◆吉田朱里、生後1ヶ月の娘の姿公開吉田は「髪の毛、ヘアバンド超えてくるのやめれる？笑」と記し、ピンクのヘアバンドから髪の毛がはみ出し、足の出たピンクのロンパースに同系色のレ