暮らしに寄り添うアイテムがそろう「無印良品」。なかでも文房具はシンプルで使い勝手がよく、この出会いをきっかけにファンになる人も多いのだとか。そこで今回は、無印良品を愛用して20年以上のムジラー3人に、実際に使ってよかったおすすめを教えていただきました。一度使うと手放せなくなる便利な文房具3選をご紹介します。無印良品のおすすめ文房具3選書きこめるしおり インデックス付／290円一冊の中に3色の方眼紙（各10枚）