【モデルプレス＝2026/03/16】大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、1stグラビア写真集「I myaku you.」（フェリシモ出版）を2026年4⽉13⽇に発売することが決定した。【写真】沖縄の海を背景にアイドルさながらのポーズを決めるミャクミャク◆ミャクミャク、1stグラビア写真集決定「I myaku you.」は、ミャクミャクの魅⼒・可愛さを余すことなく詰め込んだ渾⾝の1冊。2泊3⽇の沖縄ロ