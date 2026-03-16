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アジア株戦争長期化懸念トランプが同盟国に支援要請、米中会談延期も示唆 東京時間14:08現在 香港ハンセン指数 25804.07（+338.47+1.33%） 中国上海総合指数 4066.40（-29.05-0.71%） 台湾加権指数 33397.48（-2.84-0.01%） 韓国総合株価指数 5528.29（+41.05+0.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8577.40（-39.69-0.46%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74273.06（-290.86-0.39%） アジ