東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 小売売上高（1月-2月）11:00 結果2.8% 予想2.5%前回N/A（前年比) 鉱工業生産指数（1月-2月）11:00 結果6.3% 予想5.3%前回N/A（前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 カー​グ島の軍事施設を空爆した、面白半分でまた攻撃するかも ホルムズ海峡問題で7カ国が我々を支援、中国も加わる