北京の街中で、コーヒーを売るロボット店員。（２０２５年１２月２６日撮影、北京＝新華社記者／魏夢佳）【新華社北京3月16日】中国中央テレビ（CCTV）が今年の旧暦おおみそか（2月16日）に放送した年越し番組「春節聯歓晩会（春晩）」では、人型ロボットが舞台で跳躍、回転し、人と「カンフー対決」を繰り広げる様子が映し出され、中国の人工知能（AI）技術の進展が注目を集めた。AIの応用範囲は急速に拡大している。今年の春