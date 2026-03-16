ウインターカップ優勝経験を持ち、日本代表候補にも名を連ねた川島悠翔が所属するシアトル大学が、3月8日（現地時間3月7日）をもって2025－26レギュラーシーズンの全日程を終了した。 渡米1年目の昨シーズンは怪我によりレッドシャツとして過ごしたため出場機会はなく、今シーズンから出場を果たした川島。4試合に出場し、1試合平均約8分のプレータイムで5.0得点2.8リバウンドを