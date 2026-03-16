「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、フジマックが「買い予想数上昇」で４位となっている。 前週末１３日の取引終了後に、２６年１２月期連結業績について、最終利益を２２億５０００万円から４２億円（前期比７９．３％増）に上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２０円の年４０円から中間・期末各３０円の年６０円（特別配当２０円含む）へ引き上げた。同社及び子