クリアルが後場下げ幅を縮小し、一時プラスに転じる場面があった。午後２時ごろに２６年３月期の期末一括配当予想を７円から８円へ引き上げたことが好感されている。前期実績（３０円、ただし２５年１０月１日付で１株から５株へ株式分割）に比べて実質増配見通しとなる。 出所：MINKABU PRESS