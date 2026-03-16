三光産業はストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の８７２円でカイ気配となっている。同社に関しては今年２月３日、ＭＯＢ（経営陣が参加する買収）の一環として、石井正和社長が代表を務めるバロン（東京都渋谷区）が三光産業に対し、非公開化を目的として買付価格１株７２６円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表している。前週末の３月１３日取引終了後、三光産業は米スティール・パートナӦ