上村工業が続伸。野村証券は１３日、同社株のレーティングの「バイ」を継続するとともに目標株価を１万９８００円から２万５６００円に引き上げた。ＡＩ用サーバー向けパッケージの増産に伴い高密度半導体パッケージのＦＣ－ＢＧＡ向け薬品の販売好調が続く見通し。また、車載半導体用ＵＢＭ（ｕｎｄｅｒｂｕｍｐ ｍｅｔａｌ）の販売伸長も続くとみている。 出所：MINKABU PRESS