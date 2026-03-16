株式会社サンワサプライは、両端のコネクターに回転・折り曲げ機構を備えたUSB Type-Cケーブルを3月12日（木）に発売した。 ケーブルの取り回しを柔軟に調整できる構造で、断線やコネクター部への負担軽減に配慮した製品。両端のUSB Type-Cコネクターがそれぞれ、左右に90°ずつ可倒し、水平方向へも360°回転する。 最大240W（48V/5A）のUSB PD（Power Delivery）に対応。コネクター