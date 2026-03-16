Premium 0# Variable ND4-64 112mm ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIレンズフィルターの上位シリーズ「Premium 0#」のうち、可変NDフィルターに新サイズの112mm径などを追加して3月11日（水）に発売した。 Premium 0# Variable ND4-64 1枚でND4からND64（2～6段分）の減光調節ができる可変NDフィルター。今回112mm径が追加された。 他のサイズと同様、前枠と後枠で口径