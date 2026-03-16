Snow Manの公式Xで、「スノカレ通信 vol.3」として、3月26日発売の完全撮り下ろしカレンダー『Snow Man オフィシャルカレンダー 2026.04-2027.03』のオフショット動画が公開され、反響を集めている。 【動画】Snow Man「スノカレ通信」vol.3／「スノカレ通信」vol.2・3 ■Snow Manメンバーの日常を切り取ったような動画に反響 動画では、メンバーがそれぞれ異なるシチュエーションの中で「おかえ