フジテレビの酒主義久アナウンサー(38)が16日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。お相手は「一般企業に勤める方」と説明した。酒主アナは「お世話になっている皆様へ先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と報告。「今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。酒主アナは2012年に入社。現在は朝の