きょう午後、東京・西東京市の住宅で火事があり現在も消火活動が続いています。1人が逃げ遅れているとの情報もあります。【映像】ポンプ車など21台が出動している火事現場の様子午後1時ごろ西東京市中町にある2階建ての住宅から火がでました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など21台が出動し現在も消火活動が続いています。これまでに火元の住宅のうち、60平方メートルほどが焼けています。この火事で1人が逃げ遅れたとの