◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ドミニカ共和国1─2米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。自慢の強力打線がふるわず1点にとどまり、準決勝で姿を消した。2回にカミネロが相手先発で昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞の“怪物右腕”スキーンズから先制ソロ。この一発が大会通算15本塁打となり、09年のメ