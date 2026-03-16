アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡での船舶護衛について「7か国程度」に参加を求めたことを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「いま、海峡警備に関する協力について他国と協議を進めていて、前向きな反応が得られていると考えている」トランプ大統領は15日、大統領専用機で記者団の取材に応じ、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡での船舶護衛について「7か国程度」に協力を求めたと明らかにしました。どの