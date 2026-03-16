東京・台東区の現金4億円強盗事件で、逮捕された実行役の交際相手の自宅から現金200万円が見つかったことが新たにわかりました。【映像】約4.2億円を奪ったとみられる容疑者ら指定暴力団山口組系の幹部・狩野仁琉容疑者（21）や村田亜怜容疑者（27）ら7人は、1月、台東区で現金4億2000万円ほどが入ったスーツケースを奪ったなどの疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、実行役の村田容疑者の交際相手の自宅か