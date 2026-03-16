俳優の渡辺謙（66）が16日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」をねぎらい、お笑いタレント・出川哲朗（62）、お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一（48）と“残念会ランチ”を開いたことを明かした。「野球大好きな3人で残念会のランチをしました」と書き始めた渡辺。3人で寄り添った笑顔の3ショットとともに、悔しさを前面に押し出した3ショットを公開した。