アメリカのトランプ大統領は15日、体制転換も視野に圧力をかけているキューバについて、「近いうちに合意が成立するか必要な措置をとるかどちらかになるだろう」と述べました。トランプ大統領「キューバも取引を望んでいる。近いうちに合意するか、あるいは必要な措置をとるかどちらかだろう」トランプ大統領は15日、このように述べ、「キューバでは近いうちに何かが起こる」と語りました。また、「キューバと協議をしているがイラ