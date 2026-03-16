J1神戸の練習拠点に新設されたトレーニング施設の外観＝16日、神戸市J1神戸は16日、神戸市内の練習拠点に新設したトレーニング施設の竣工式を行った。総工費は約2億4千万円で、広さは従来の4倍ほど。筋力や心肺機能を鍛える最先端のマシンに加え、人工芝のスペースも備えられ、主将のDF山川哲史は「わくわくしている。数々のタイトル獲得に向けて最大限活用させていただく」と声を弾ませた。提携するイングランド・プレミアリ