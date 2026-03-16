沖縄県名護の辺野古沖で船2隻が転覆し、乗っていた21人が海に投げ出されうち男女2人が心肺停止の状態です。【映像】転覆した船と海上保安庁の隊員らの様子第11管区海上保安本部などによりますと、午前10時10分ごろ、名護市辺野古沖で「船が転覆した」と通報がありました。転覆した2隻には当時、21人が乗っていましたが、全員が海に投げ出されたということです。全員、海から引き上げられましたが、うち10代の女性と年齢不