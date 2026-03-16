Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、3月25日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2489号表紙にで登場。グループの垣根を越えた“最強バディ”の誕生を予感させる2人のフォトセッションが繰り広げられた。【動画】岩本照×松田元太『カラちゃんとシトーさんと、』本予告映像が解禁音楽担当はfox capture plan3月28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす岩