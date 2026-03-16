昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、都内のホテルで行われた。昨季の年間女王・佐久間朱莉（２３＝大東建託）が参列し、師匠への思いを語った。ジュニア時代から尾崎さんの指導を受けてきた佐久間は「アマチュア時代から９年間ほどお世話になった。ゴルフ人生を変えてくれた１人だと思っているので、本当に感謝しながらこれからもやって