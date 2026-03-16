株式会社ガイアックスが運営するオンライン・オルタナティブスクール「ａｉｎｉｓｃｈｏｏｌ（アイニースクール）小・中等部」は、在籍中の保護者アンケートおよび退会者データ（計２１５人分）を分析し、不登校の子どもが「心の安心」を土台として社会復帰へと向かうプロセスを実証データと共に発表した。文部科学省の調査で不登校児童生徒数が過去最多を更新し、支援の長期化が喫緊の課題だ。年間９０日以上（約４〜５か月