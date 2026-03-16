元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が１６日、現代のリアルバービーに選出され、今後の夢と祖父からの教えを明かした。この日、東京・渋谷区の実践女子大で行われた「ＢａｒｂｉｅＩｃｏｎｓ―ＳｈａｐｉｎｇｏｕｒＷｏｒｌｄ―授賞式セレモニー」に出席。今後の目標を「女性として将来の夢は少女のような大人になること。どんなときもどんなことに対しても無邪気に柔軟な心で向き合い続けること」と笑みを浮かべた。理