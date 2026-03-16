昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。約２年前から尾崎さんに師事した、国内女子プロゴルフ１勝の木戸愛（日本ケアサプライ）が参列。富士山とゴルフ場をイメージした祭壇に献花し「これからも強い気持ちで頑張ります、と伝えた」としみじみ語った。木戸は２０２４年オフ、さらなる成長を