モントリオールで紀平・西山と交流ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の最新情報がもたらされた。三浦が日本時間16日早朝に自身のインスタグラムを更新。カナダ・モントリオールを訪れた理由を明かしている。三浦と木原は15日、アイスダンス・紀平梨花のインスタグラムに登場。紀平はりくりゅうとモントリオールで会ったことを明かし、「こっちで会