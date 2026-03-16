◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が東同２３枚目・富豊（時津風）との４勝０敗同士の対決で圧倒、無傷の５連勝とした。序ノ口デビューから本割で１２連勝となった。立ち合いで低い姿勢から押し込み、左に逃れる相手をそのまま寄り切った。幕下経験のある富豊も「うわさ通り強かった。当たってすぐ動こうかなと思ってい