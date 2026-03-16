元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が１６日、東京・渋谷区の実践女子大で行われた「ＢａｒｂｉｅＩｃｏｎｓ―ＳｈａｐｉｎｇｏｕｒＷｏｒｌｄ―授賞式セレモニー」に出席した。米国発の着せ替え人形「バービー」にちなみピンク色のドレスで登場。受賞を「心から幸せ」と喜び「バービーちゃんが大好きで、小さい頃からたくさん遊んできた。あの頃の友だちとこんな風につながれるのはうれしい」と思い出も明かした。ブラ