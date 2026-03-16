WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。優勝候補同士の熱戦。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.らが揃ったスーパースター軍団が4強で散った。最後は“疑惑の判定”に泣く格好に。試合後、ロッカールームに1時間以上こもった選手たち。気丈に取材対応したミックスゾーンでは、失意の光景が繰り広げられた