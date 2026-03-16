ILLITが、3月14日から15日にかけてソウル・チケットリンク ライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で、初のライブツアー＜ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in SEOUL＞（以下＜PRESS START＞）を開催し、大盛況のうちに幕を閉じた。安定した歌唱力と卓越したパフォーマンス、そして余裕のあるステージマナーで会場を熱狂させた彼女たちは、最終日の公演終盤にカムバックのニュースをいち早く伝え、ファンを熱狂させた。