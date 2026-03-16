カンボジアに不正送金する「地下銀行」を営んだとして、埼玉県警は１１日、東松山市の自営業の女（４５）、同国籍で群馬県大泉町の食品店従業員（３８）の両容疑者を銀行法違反（無許可）容疑で逮捕した。発表によると、２人は２０２４年７月〜２５年６月、同国籍の男女３人から約２４０万円を預かり、カンボジアにいる受取人に米ドルで送金し、無許可で銀行業を営んだ疑い。県警は認否を明らかにしていない。県警幹部による