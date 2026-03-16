ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの中村海人が１６日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、同じメンバーの川島如恵留と「半年ぐらい口きいてなかった」と大ゲンカしていたことがあったといい、仲直りに大物ミュージシャンの力があったことを明かした。中村は「ＧＬＡＹのＴＡＫＲＯさんにすごくお世話になっている。グループとしても個人としても」と切り出し、帰国した際にグループでＴＡＫＵＲＯの自宅に招待してもらったことがあったとい