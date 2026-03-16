伊藤園は3月16日にマイボトル用粉末茶のスティックタイプ「さらさらとけるBOTTLE de STICKS」シリーズを発売する。ラインアップは「お〜いお茶 抹茶入り緑茶」「同LEMON GREEN」「健康ミネラルむぎ茶」「かりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」の4品。各12.5g（2.5g×5本）。希望小売価格税別350円、1本売同70円。「さらさらとけるBOTTLE de STICKS」シリーズ。左から「お〜いお茶 抹茶入り緑茶」「同LEMON GREEN」「健康ミネラル