ジェイアール名古屋タカシマヤによると、今年のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」の売上高が過去最高の56億円超えを記録したという。近年のカカオ高騰を背景にチョコレート商品の価格は驚くほど上がっているが、そうした中でも24年＝41億円以上、25年＝49億円以上、そして今年と右肩上がりに数字を伸ばしている。▼これだけ物価高による節約志向が言われる中でも、こうしたイベントへの出費は厭わないという人々がそ