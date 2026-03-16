信号の切り替えタイミングを一体化交差点の歩行者用信号のなかには、押してしばらく待つと青信号に変わる「押しボタン式」があります。しかし、押した直後に信号が変わる場所もあれば、押してもなかなか変わらない場所もあり、その違いに疑問を抱く人も少なくありません。 【激レア】これが珍百景「UFO型」信号機です（画像）こうした差が生じる主な要因は、押しボタン式信号機に、特定エリア内で複数の連続した信号機を連携さ