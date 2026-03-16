三重県伊勢地方の老舗醸造メーカー・西村商店（ミエマン）は2月28日、地域還元イベント「春のありがとうセール」を開催した。当日は、同社の主力商品「スーパーミエマン 濃口醤油」「のうがきはいらないうまいつゆ」「うまいつゆ焼あごと鰹の旨み」の3本柱をはじめ、つゆ、たれ、ドレッシングなどをお買い得価格で提供。近隣のファン約1000人が来場し盛況となった。「ミエマン」の3本柱会場では、3本柱が山積みで用意。「ス