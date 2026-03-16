完璧ではないが、ロンドン遠征で得るものは得た。現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、田中碧が所属する15位のリーズは、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと敵地で対戦。出番が激減している田中はリーグ戦７試合連続で出番なし、カンファレンスリーグを控えるなか鎌田は80分から出場したなか、０−０のドローで終わった。即降格回避を目指すリーズは、45分に相手のハンドでPKを獲得。しかし、ドミニク