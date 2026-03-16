女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが16日までに更新され、オフショットを公開した。同番組は「時は流れ…トキたちは東京で暮らしています。ヘブンさんがほら貝を吹いたら、美しい夕焼けの合図。みんなで穏やかな日々を送っています」とコメントし、郄石やトミー・バストウを中心に東京で暮らす雨清水、松