女優の北川景子(39)が16日、自身のXを更新。子供のために手作りしたペンギンの赤ちゃんのぬいぐるみを公開した。ハンドメイド好きで知られる北川は、「第三弾は、娘と約束していたペンギンの赤ちゃんですアカデミー賞も終わって、春休みにもなって、落ち着いたので今夜ももふもふでかわいいです。並べてみるとさらにかわいい！」と投稿。これまでに第1弾としてシマエナガ、第2弾としてヒヨコを制作しており、3つのぬいぐ