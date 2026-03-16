アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が16日にグラス駐日大使と会談すると発表しました。19日に予定される高市総理との首脳会談に向けて詰めの調整を行うものとみられ、トランプ大統領が期待を表明した、日本によるホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐっても協議する可能性があります。