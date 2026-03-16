5人組ダンスボーカルユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが3月15日、自身のインスタグラムを更新。「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」と投稿し、ファンにヘアスタイルについて相談を持ちかけました。 【写真を見る】【 M!LK・佐野勇斗 】 「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」ファンへの問いかけに大反響 茶色キャップ ＆ ゴールドアクセの私服姿も公開投稿には2枚の写真が添えられています。1枚